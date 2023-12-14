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14 декабря

Выпуск 12. Раунд 7. Богдан Шелудяк носил Michelle Andrade на руках. Хто зверху? Сезон 12

В раунде Мужчина или женщина Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск участвовали Michelle Andrade и Антон Вельбой. Первой на стеклянную доску отправилась певица, у которой уже был опыт участия в этом конкурсе. Именно поэтому Michelle Andrade знала, что нужно снять верхнюю одежду и хорошенько закрепиться на гладкой поверхности. На сколько вопросов она ответила и почему после конкурса Богдан Шелудяк унес ее на руках? Узнай прямо сейчас!

Антон Вельбой в 12 выпуске Хто зверху? 2023 не был таким подготовленным, как его соперница. Как долго он смог удержаться на доске и на сколько вопросов он ответил? Смотри в игровом шоу Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск от 14.12.2023.

Смотрите онлайн выпуск 12 Хто зверху 2023

Смотрите онлайн 8 раунд выпуск 12 Хто зверху 12 сезон

Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 12 от 14.12.2023
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