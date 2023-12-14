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В 12 выпуске Хто зверху? 2023 заданием девушек было, не выпуская из руки бокал пива, снять халат и переодеться в простыню. Кто не смог полностью завернуться в простыню и показал тело зрителям? Узнай прямо сейчас! А парни учились готовить яйца-пашот. Кто лучше справится с заданием? Смотри в Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск на Новом канале.

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