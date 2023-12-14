Дивись у Хто зверху? 12 сезон 12 випуск, хто з дівчат не страждає від зайвих комплексів! А також ти дізнаєшся, хто з хлопців почувається на кухні комфортно, а хто миттєво розгубиться без жінки? Дізнайся просто зараз!

У 12 випуску Хто зверху? 2023 завданням дівчат було, не випускаючи з руки келих пива, зняти халат і переодягнутися в простирадло. Хто не зміг повністю завернутися в простирадло і показав тіло глядачам? Дізнайся просто зараз! А хлопці вчилися готувати яйця-пашот. Хто краще впорається із завданням? Дивись у Хто зверху? 12 сезон 12 випуск на Новому каналі.

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