Дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск на Новому каналі! Влад Шевченко, Роман Міщеряков та Антон Вельбой міряються силами з жіночою командою. Проти них грають Даша Кубік, ROXOLANA та Michelle Andrade. Дивись у 12 випуску Хто зверху? 2023, хто виявився швидшим, сильнішим і розумнішим!

Коли розпочався раунд Руки-ноги, Богдан Шелудяк відразу ж спробував махнути рукою та піти. Яке запитання поставила Леся Нікітюк, через яке Богдан мав таку реакцію? Де хлопці втратили букву К? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск.

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