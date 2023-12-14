В ігровому шоу Хто зверху? 12 сезон 12 випуск блогери Влад Шевченко та Даша Кубік стали супротивниками в раунді Хто я? Хто з них переміг у цьому конкурсі? Дізнайся просто зараз!

Влад Шевченко у 12 випуску Хто зверху? 12 сезон зайшов за ширму і перетворився на вже рідного йому персонажа – Бориса Джонсона. Влад часто грає політиків у своїх відео, але чи зможе він із навідних запитань здогадатися, хто він? Дивися зараз! А ось Даші Кубик дістався складний персонаж – Котигорошко. Наскільки добре блогерка знає українські казки? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск від 14.12.2023.

Дивіться онлайн випуск 12 Хто зверху 2023

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