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14 грудня

Випуск 12. Раунд 4. Влад Шевченко зіграв Бориса Джонсона. Хто зверху? Сезон 12

В ігровому шоу Хто зверху? 12 сезон 12 випуск блогери Влад Шевченко та Даша Кубік стали супротивниками в раунді Хто я? Хто з них переміг у цьому конкурсі? Дізнайся просто зараз!

Влад Шевченко у 12 випуску Хто зверху? 12 сезон зайшов за ширму і перетворився на вже рідного йому персонажа – Бориса Джонсона. Влад часто грає політиків у своїх відео, але чи зможе він із навідних запитань здогадатися, хто він? Дивися зараз! А ось Даші Кубик дістався складний персонаж – Котигорошко. Наскільки добре блогерка знає українські казки? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск від 14.12.2023.

Дивіться онлайн випуск 12 Хто зверху 2023

Дивіться онлайн 5 раунд випуск 12 Хто зверху 12 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Випуск 12 від 14.12.2023
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