Смотрите также
Смотрите также
Випуск 12. Раунд 1. Богдан Шелудяк мало не втік з раунду. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 1. Богдан Шелудяк мало не втік з раунду. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 2. Суддя подякував WELLBOY від імені глядачів. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 2. Суддя подякував WELLBOY від імені глядачів. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 3. Богдан Шелудяк показав прес. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 3. Богдан Шелудяк показав прес. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 5. Michelle Andrade не соромиться показувати тіло. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 5. Michelle Andrade не соромиться показувати тіло. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 6. Даша Кубик – розлучниця? Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 6. Даша Кубик – розлучниця? Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 7. Богдан Шелудяк носив Michelle Andrade на руках. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 7. Богдан Шелудяк носив Michelle Andrade на руках. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 8. Стрибки у фіналі. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 8. Стрибки у фіналі. Хто зверху? Сезон 12

14 декабря

Выпуск 12. Раунд 4. Влад Шевченко сыграл Бориса Джонсона. Хто зверху? Сезон 12

В игровом шоу Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск блогеры Влад Шевченко и Даша Кубик стали противниками в раунде Хто я? Кто из них победил в этом конкурсе? Узнай прямо сейчас!

Влад Шевченко в 12 выпуске Хто зверху? 12 сезон зашел за ширму и перевоплотился в уже родного ему персонажа – Бориса Джонсона. Влад часто играет политиков в своих видео, но сможет ли он по наводящим вопросам догадаться, кто он? Смотри прямо сейчас! А вот Даше Кубик достался сложный персонаж – Котигорошко. Насколько хорошо блогерша знает украинские сказки? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск от 14.12.2023.

Смотрите онлайн выпуск 12 Хто зверху 2023

Смотрите онлайн 5 раунд выпуск 12 Хто зверху 12 сезон

Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 12 от 14.12.2023
Новости проекта
Новости проекта
«В Новогоднюю ночь из-за меня разошлась пара»: Даша Кубик шокировала признанием

«В Новогоднюю ночь из-за меня разошлась пара»: Даша Кубик шокировала признанием

15 декабря
«Меня не пустили в ресторан!»: ROXOLANA – о курьезе в новогоднюю ночь

«Меня не пустили в ресторан!»: ROXOLANA – о курьезе в новогоднюю ночь

14 декабря
«Потом очень долго не хочется есть»: идеальный завтрак от Даши Квитковой

«Потом очень долго не хочется есть»: идеальный завтрак от Даши Квитковой

13 декабря
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь