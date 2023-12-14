В игровом шоу Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск блогеры Влад Шевченко и Даша Кубик стали противниками в раунде Хто я? Кто из них победил в этом конкурсе? Узнай прямо сейчас!

Влад Шевченко в 12 выпуске Хто зверху? 12 сезон зашел за ширму и перевоплотился в уже родного ему персонажа – Бориса Джонсона. Влад часто играет политиков в своих видео, но сможет ли он по наводящим вопросам догадаться, кто он? Смотри прямо сейчас! А вот Даше Кубик достался сложный персонаж – Котигорошко. Насколько хорошо блогерша знает украинские сказки? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск от 14.12.2023.

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