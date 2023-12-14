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14 декабря

Выпуск 12. Раунд 8. Скачки в финале. Хто зверху? Сезон 12

Смотри финал Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск – участники на коне! В этом выпуске команд ждали скачки на игрушечных лошадках. Все игроки участвуют в конкурсе в формате эстафеты, один за другим. Первыми выезжают на своих плюшевых скакунах капитаны. Им надо доскакать до столбика, обойти его и вернуться к старту, после чего на лошадку может сесть следующий участник. В финале победит та команда, участники которой быстрее пройдут эстафету и вернутся на старт. Кто на этот раз удвоил выигрыш и ушел с победой? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск на Новом канале.

Смотрите онлайн выпуск 12 Хто зверху 2023

Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 12 от 14.12.2023
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