Смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск на Новом канале! Влад Шевченко, Роман Мищеряков и Антон Вельбой меряются силами с женской командой. Против них играют Даша Кубик, ROXOLANA и Michelle Andrade. Смотри в 12 выпуске Хто зверху? 2023, кто оказался быстрее, сильнее и умнее!

Когда начался раунд Руки-ноги, Богдан Шелудяк сразу же попытался махнуть рукой и уйти. Какой вопрос задала Леся Никитюк, из-за которого у Богдана была такая реакция? Где парни потеряли букву К? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск.

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