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Випуск 12. Раунд 7. Богдан Шелудяк носив Michelle Andrade на руках. Хто зверху? Сезон 12

У раунді Чоловік чи жінка Хто зверху? 12 сезон 12 випуск брали участь Michelle Andrade та Антон Вельбой. Першою на скляну дошку вирушила співачка, яка вже мала досвід участі в цьому конкурсі. Саме тому Michelle Andrade знала, що потрібно зняти верхній одяг і добре закріпитися на гладкій поверхні. На скільки запитань вона відповіла і чому після конкурсу Богдан Шелудяк забрав її на руках? Дізнайся просто зараз!

Антон Вельбой у 12 випуску Хто зверху? 2023 не був таким підготовленим, як його суперниця. Як довго він зміг утриматися на дошці та на скільки запитань він відповів? Дивись в ігровому шоу Хто зверху? 12 сезон 12 випуск від 14.12.2023.

Дивіться онлайн випуск 12 Хто зверху 2023

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Новий каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Випуск 12 від 14.12.2023
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