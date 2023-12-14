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14 грудня

Випуск 12. Раунд 6. Даша Кубик – розлучниця? Хто зверху? Сезон 12

Не пропусти найцікавіші історії в Хто зверху? 12 сезон 12 випуск! Учасники розповіли несподівані факти про себе, а їхні опоненти мали здогадатися, правда це чи брехня. Влад Шевченко стверджує, що він – випускник факультету ТікТока. Даша Кубик зізналася, що мимоволі стала розлучницею. Антон Вельбой розповів історію про те, як вигадав гімн для рідного села. А Леся Нікітюк розповіла моторошну історію про педикюр, який їй робили за допомогою болгарки. Що з цих історій – правда? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск.

Дивіться онлайн випуск 12 Хто зверху 2023

Дивіться онлайн 7 раунд випуск 12 Хто зверху 12 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Випуск 12 від 14.12.2023
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