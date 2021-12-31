Новий канал підготував особливий подарунок своїм глядачам – новорічне шоу Хто зверху? 11 сезон 20 випуск від 31.12.2021. У сьогоднішній програмі гравці перетворюватимуться на ельфів, переодягатимуться у ялинки та примірятимуть на себе роги оленя Санта Клауса. Готовий побачити святкове гендерне протистояння та зарядитися гарним настроєм? Дивись онлайн шоу Хто зверху? 2021 випуск 20.

У команді Лесі Нікітюк гратимуть Оля Полякова, Слава Камінська та Ліліана Яма. Сергій Притула озброїться підтримкою Діми Євтушенка, Євгена Сморигіна та Влада Ями. У першому раунді учасники ліпитимуть сніговиків. Хто краще впорається із завданням? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 20 на Новому каналі.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 2 раунд випуск 20 Хто зверху? 11 сезон