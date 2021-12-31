Ти дивишся онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 випуск від 31.12.2021 на сайті Нового каналу! Шостий раунд під назвою Правда чи брехня розкриє всі секрети учасників. По одному гравцю від команди виходитимуть на п’єдестал і розповідатимуть неймовірні історії про те, що з ними траплялося у новорічну ніч. Завдання суперника – відгадати, що дійсно було, а що – вигадана історія.

У шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк розповість, що її кинув хлопець у новорічну ніч, а Сергій Притула зізнається, його били через те, що він прийшов у костюмі Діда Мороза. Які неймовірні історії розкажуть інші гравці? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 20.

Дивитися онлайн випуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 20 Хто зверху? 11 сезон