Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20 от 31.12.2021
31.12.2021

Никитюк бросил парень в новогоднюю ночь, а Притулу избили? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 6

Ты смотришь онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! Шестой раунд под названием Правда или ложь раскроет все секреты участников. По одному игроку от команды будут выходить на пьедестал и рассказывать невероятные истории о том, что с ними случалось в новогоднюю ночь. Задача соперника – отгадать, что действительно было, а что – выдуманная история.

В шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк расскажет, что ее бросил парень в новогоднюю ночь, а Сергей Притула признается, его избивали из-за того, что он пришел в костюме Деда Мороза. Какие невероятные истории расскажут другие игроки? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Никитюк бросил парень в новогоднюю ночь, а Притулу избили? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 6
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