Смотри онлайн новогодний выпуск шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! В пятом раунде ребята традиционно поменяются мирами. Во время игры команды Сергея Притулы в студию придет восемь девочек, которые будут держать в руках письма Деду Морозу. Задача мужчин – прочесть пожелания детей и вручить подарок, который они просят.

В шоу Хто зверху? 2021 у женщин будет идентичное задание. Только им придется разобраться не в девчачьих игрушках, а в мальчишеских. Смогут ли они отличить фанко попа от оптимуса прайм и монстр-трака от бластера. Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон