Смотри онлайн новогодний спецвыпуск шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! В седьмом раунде состоится восстание елок. Чтобы победить в этом раунде, нужно подпрыгивать и лопать шарики соперников, которые висят над головами.

В 7 раунде шоу Хто зверху? 2021 игроки оденутся в костюмы новогодних красавиц, а на голову прицепят верхушку с иглой, которой будут целиться в шары. Хочешь увидеть, как участники будут портить праздник соперникам? Не пропусти интересный предфинальный раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон