Новый канал подготовил особенный подарок своим зрителям – новогоднее шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021. В сегодняшней программе игроки будут превращаться в эльфов, переодеваться в елки и примерить на себя рога оленя Санта Клауса. Готов увидеть праздничное гендерное противостояние и зарядиться хорошим настроением? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021 выпуск 20.

В команде Леси Никитюк будут играть Оля Полякова, Слава Каминская и Лилиана Яма. Сергей Притула вооружится поддержкой Димы Евтушенко, Евгения Сморигина и Влада Ямы. В первом раунде участники будут лепить снеговиков. Кто лучше справится с заданием? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон