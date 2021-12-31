Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20 от 31.12.2021
31.12.2021

Кто слепят больше снеговиков? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 1

Новый канал подготовил особенный подарок своим зрителям – новогоднее шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021. В сегодняшней программе игроки будут превращаться в эльфов, переодеваться в елки и примерить на себя рога оленя Санта Клауса. Готов увидеть праздничное гендерное противостояние и зарядиться хорошим настроением? Смотри онлайн шоу Хто зверху? 2021 выпуск 20.

В команде Леси Никитюк будут играть Оля Полякова, Слава Каминская и Лилиана Яма. Сергей Притула вооружится поддержкой Димы Евтушенко, Евгения Сморигина и Влада Ямы. В первом раунде участники будут лепить снеговиков. Кто лучше справится с заданием? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

 

 

Кто слепят больше снеговиков? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 1
Евгений Сморигин спутал «счастье» с «шишкой». Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 2
Участники превратились в оленей Санта Клауса. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь