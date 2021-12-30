Какая команда сможет выиграть очередное гендерное противостояние? Это ты узнаешь прямо сейчас на сайте Нового канала в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021. Сергей Притула собрал невероятно сильную команду, в которую входят: самый мистический ведущий страны Павел Костицын, главный лирический хитмейкер Украины Сергей Бабкин и экстравагантный хореограф Амадор Лопес.

Женская команда во главе с Лесей Никитюк состоит из не менее талантливых героинь. Муза Сергея Снежана Бабкина, актриса и будущее украинского кино Анастасия Короткая и теле- и радиоведущая Лера Товстолес будут сражаться с мужчинами за победу в нашем шоу. И уже в первом раунде Руки-Ноги станет понятно, что просто так девушки не сдаются. Не пропусти гендерное противостояние в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021.

Смотреть онлайн выпуск 18 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 2 раунд выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон