Смотри онлайн развлекательное шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021, в котором звезды сыграют в самый скользкий конкурс Стеклянная стена. Сергею Бабкину придется раздеться, чтобы как можно дольше продержаться на доске, но поможет ли ему это параллельно отвечать на сложные вопросы Леси Никитюк? Смотри в шоу Хто зверху? 2021.

Лера Товстолес попробует догадаться, кто из футболистов посвящает голы своей бабушке и где именно находится Кремниевая долина. Даст ли ведущая правильные ответы и как долго продержится на стене? Это ты узнаешь прямо сейчас в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон