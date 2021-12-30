Самый музыкальный раунд в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021, в котором участники должны быстрее своих противников угадать название песни и ее исполнителя. У мужской команды есть сильное преимущество, ведь на их стороне играет музыкант Сергей Бабкин и настоящий меломан Амадор Лопес. Но поможет ли им это выиграть раунд? Смотри в Хто зверху? 2021.

За несколько сезонов шоу стало понятно, что главный козырь женской команды в музыкальной игре – Леся Никитюк. Ведущая разбирается во всей современной украинской и зарубежной музыке, поэтому составить ей конкуренцию будет сложно. Сможет ли Леся Никитюк выстоять сразу против двоих сильных соперников? Узнаешь прямо сейчас в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон