Ты смотришь второй раунд в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021, в котором звезды сыграют в игру По губам. Представительница женской команды Лера Товстолес не сможет угадать слово «олигарх», хотя сама себя называет будущей женой миллионера. А Снежана Бабкина покажет удивительную способность читать по губам Леси Никитюк все что угодно.

В шоу Хто зверху? 2021 в мужской команде самым догадливым окажется эксцентричный Амадор Лопес, который с первого раза угадает слово «парео». А чтобы узнать, какой процент мужчин считают что муж голова, а женщина шея, смотри шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон