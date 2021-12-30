Ти дивишся другий раунд у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, в якому зірки зіграють у гру По губах. Представниця жіночої команди Лєра Товстолєс не зможе вгадати слово «олігарх», хоча сама себе називає майбутньою дружиною мільйонера. А Сніжана Бабкіна покаже дивовижну здатність читати по губах Лесі Нікітюк усе що завгодно.

У шоу Хто зверху? 2021 року в чоловічій команді найдогадливішим виявиться ексцентричний Амадор Лопес, який з першого разу впізнає слово «парео». А щоб дізнатися, який відсоток чоловіків вважають, що чоловік голова, а жінка шия, дивись шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 19 Хто зверху? 11 сезон