Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19 від 30.12.2021
30 грудня

Для жінок важливі лише бізнес та гроші. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 4

Ти дивишся четвертий раунд у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, у якому дізнаєшся, хто із зірок українського шоу-бізнесу хоча б раз у житті розгадував кросворд. У грі Знайди слово учасники повинні виявити якнайбільше іменників на гігантській дошці лише за 90 секунд.

У шоу Хто зверху? 2021 року жіноча команда відразу ж знайде те, що цікавить її найбільше – бізнес і гроші. А чоловіки, вочевидь, більше стурбовані темою харчування, адже перше, що вони побачать – слова «дієта» та «сосиска». Дивись шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, щоб дізнатися, хто ж зміг вирвати перемогу у цьому раунді.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

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Для жінок важливі лише бізнес та гроші. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 4
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