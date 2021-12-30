Ти дивишся четвертий раунд у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, у якому дізнаєшся, хто із зірок українського шоу-бізнесу хоча б раз у житті розгадував кросворд. У грі Знайди слово учасники повинні виявити якнайбільше іменників на гігантській дошці лише за 90 секунд.

У шоу Хто зверху? 2021 року жіноча команда відразу ж знайде те, що цікавить її найбільше – бізнес і гроші. А чоловіки, вочевидь, більше стурбовані темою харчування, адже перше, що вони побачать – слова «дієта» та «сосиска». Дивись шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, щоб дізнатися, хто ж зміг вирвати перемогу у цьому раунді.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 19 Хто зверху? 11 сезон