Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19 від 30.12.2021
30 грудня

Капітанський постріл вирішить результат гри. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 8

Найцікавіша гра випуску, адже вона фінальна! Учасники команд зіграють у всім знайомий Морський бій у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021. Тут все як за мотивами старої гри, тільки стріляти у суперників зірки будуть кульками з рожевою та блакитною фарбами.

У цій грі зіркам допоможе інтуїція, адже вона зможе підказати, куди кидати снаряди. Чия тактика ведення бою виявиться найефективнішою? Дивись просто зараз у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Капітанський постріл вирішить результат гри. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 8
Сімейні розбірки. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 1
Лєра Товстолєс не впізнає олігарха. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 2 ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь