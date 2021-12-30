Найцікавіша гра випуску, адже вона фінальна! Учасники команд зіграють у всім знайомий Морський бій у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021. Тут все як за мотивами старої гри, тільки стріляти у суперників зірки будуть кульками з рожевою та блакитною фарбами.

У цій грі зіркам допоможе інтуїція, адже вона зможе підказати, куди кидати снаряди. Чия тактика ведення бою виявиться найефективнішою? Дивись просто зараз у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон