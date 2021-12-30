Яка команда зможе виграти чергове гендерне протистояння? Це ти дізнаєшся просто зараз на сайті Нового каналу у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021. Сергій Притула зібрав неймовірно сильну команду, до якої входять: наймістичніший ведучий країни Павло Костіцин, головний ліричний хітмейкер України Сергій Бабкін та екстравагантний хореограф Амадор Лопес.

Жіноча команда на чолі з Лесею Нікітюк складається з не менш талановитих героїнь. Муза Сергія Сніжана Бабкіна, актриса та майбутнє українського кіно Анастасія Коротка та теле- та радіоведуча Лєра Товстолєс змагатимуться з чоловіками за перемогу у нашому шоу. І вже у першому раунді Руки-Ноги стане зрозуміло, що просто так дівчата не здаються. Не пропусти гендерне протистояння у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021.

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