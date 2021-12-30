Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19 від 30.12.2021
30 грудня

Жах дизайнера та занадто довгі ноги. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 5

У шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021 учасники вже вкотре візьмуться за ті завдання, які традиційно не відповідають їхньому гендеру. Анастасія Коротка, Лєра Товстолєс, Сніжана Бабкіна та Леся Нікітюк спробують зробити те, що під силу лише чоловікам, які збираються на риболовлю – помістити в один маленький автомобіль усе спорядження та примудритися поміститися там учотирьох.

Чоловіки у шоу Хто зверху? 2021 року спробують пошити сукню від кутюр, але від їхнього результату десь у світі перевернеться на ліжку один Андре Тан. Креатив та дрібна моторика рук – чи є це у чоловічої команди? Дивись просто зараз у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Жах дизайнера та занадто довгі ноги. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 5
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Лєра Товстолєс не впізнає олігарха. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 2 ...
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