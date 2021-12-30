Дивись онлайн розважальне шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, в якому зірки зіграють у слизький конкурс Скляна дошка. Сергію Бабкіну доведеться роздягнутися, щоб якнайдовше протриматися на стіні, але чи допоможе йому це паралельно відповідати на складні запитання Лесі Нікітюк? Дивись у шоу Хто зверху? 2021.

Лєра Товстолєс спробує здогадатися, хто з футболістів присвячує голи своїй бабусі та де саме знаходиться Кремнієва долина. Чи дасть ведуча правильні відповіді та як довго протримається на стіні? Це ти дізнаєшся просто зараз у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 19 Хто зверху? 11 сезон