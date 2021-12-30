Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19 від 30.12.2021
30 грудня

Відчай Анастасії Короткої. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 6

Ти дивишся шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, в якому зірки зіграють у Музичного крокодила. Головному експерту з містики Павлу Костіцину доведеться застосувати всі таємні техніки впливу на людей, щоб якнайшвидше навіяти своїй команді назву пісні співачки Jerry Heil «Вільна каса».

Анастасія Коротка у шоу Хто зверху? 2021 спробує згадати назву головного хіта співака ALEKSEEV і показати його своїм товаришкам, але щось знову піде не так у жіночій команді. Чи зможуть дівчата перемогти у цьому раунді? Дивись просто зараз у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

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Відчай Анастасії Короткої. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 19. Раунд 6
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