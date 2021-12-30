Ти дивишся шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, в якому зірки зіграють у Музичного крокодила. Головному експерту з містики Павлу Костіцину доведеться застосувати всі таємні техніки впливу на людей, щоб якнайшвидше навіяти своїй команді назву пісні співачки Jerry Heil «Вільна каса».

Анастасія Коротка у шоу Хто зверху? 2021 спробує згадати назву головного хіта співака ALEKSEEV і показати його своїм товаришкам, але щось знову піде не так у жіночій команді. Чи зможуть дівчата перемогти у цьому раунді? Дивись просто зараз у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 7 раунд випуск 19 Хто зверху? 11 сезон