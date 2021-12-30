Ты смотришь шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021, в котором звезды сыграют в Музыкального крокодила. Главному эксперту по мистике Павлу Костицыну придется применить все тайные техники влияния на людей, чтобы как можно скорее внушить своей команде название песни певицы Jerry Heil «Вільна каса».

Анастасия Короткая в шоу Хто зверху? 2021 попытается вспомнить название главного хита певца ALEKSEEV и показать его своим подругам по игре, но что-то снова пойдет не так в женской команде. Смогут ли девушки победить в этом раунде? Смотри прямо сейчас в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон