Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 19 от 30.12.2021
30 декабря

Кошмар дизайнера и слишком длинные ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 19. Раунд 5

В шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021 участники уже в который раз возьмутся за те задачи, которые традиционно не соответствуют их гендеру. Анастасия Короткая, Лера Товстолес, Снежана Бабкина и Леся Никитюк попытаются сделать то, что под силу только мужчинам, которые собираются на рыбалку – поместить в один маленький автомобиль все снаряжение и умудриться поместиться там вчетвером.

Мужчины в шоу Хто зверху? 2021 попытаются сшить платье от кутюр, но от их результата где-то в мире перевернется на кровати один Андре Тан. Креатив и мелкая моторика рук – есть ли это у мужской команды? Смотри прямо сейчас в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Кошмар дизайнера и слишком длинные ноги. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 19. Раунд 5
Семейные разборки. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 19. Раунд 1
Лера Товстолес не узнает олигарха. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 19. Раунд 2 ...
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