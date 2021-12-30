В шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021 участники уже в который раз возьмутся за те задачи, которые традиционно не соответствуют их гендеру. Анастасия Короткая, Лера Товстолес, Снежана Бабкина и Леся Никитюк попытаются сделать то, что под силу только мужчинам, которые собираются на рыбалку – поместить в один маленький автомобиль все снаряжение и умудриться поместиться там вчетвером.

Мужчины в шоу Хто зверху? 2021 попытаются сшить платье от кутюр, но от их результата где-то в мире перевернется на кровати один Андре Тан. Креатив и мелкая моторика рук – есть ли это у мужской команды? Смотри прямо сейчас в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон