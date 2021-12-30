Самая увлекательная игра выпуска, потому что финальная! Участники команд сыграют во всем знакомый Морской бой в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021. Здесь все как по мотивам старой игры, только стрелять в соперников звезды будут шариками с розой и голубой красками.

В этой игре звездам поможет интуиция, ведь только она сможет подсказать, куда бросать снаряды. Чья же тактика ведения боя окажется самой эффективной? Смотри прямо сейчас в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон