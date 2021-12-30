Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 19 от 30.12.2021
30 декабря

Капитанский выстрел решит исход игры. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 19. Раунд 8

Самая увлекательная игра выпуска, потому что финальная! Участники команд сыграют во всем знакомый Морской бой в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021. Здесь все как по мотивам старой игры, только стрелять в соперников звезды будут шариками с розой и голубой красками.

В этой игре звездам поможет интуиция, ведь только она сможет подсказать, куда бросать снаряды. Чья же тактика ведения боя окажется самой эффективной? Смотри прямо сейчас в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Капитанский выстрел решит исход игры. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 19. Раунд 8
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