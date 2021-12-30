Ты смотришь четвертый раунд в шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021, в котором узнаешь, кто из звезд украинского шоу-бизнеса хотя бы раз в жизни разгадывал кроссворд. В игре Найди слово участники должны обнаружить как можно больше существительных на гигантской доске всего лишь за 90 секунд.

В шоу Хто зверху? 2021 женская команда сразу же найдет то, что интересует ее больше всего – бизнес и деньги. А мужчины, очевидно, больше обеспокоены темой питания, ведь первое, что они увидят – слова «диета» и «сосиска». Смотри шоу Хто зверху? 11 сезон 19 выпуск от 30.12.2021, чтобы узнать, кто же смог вырвать победу в этом раунде.

Смотреть онлайн выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 19 Хто зверху? 11 сезон