Наймузичніший раунд у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021, в якому учасники повинні швидше за своїх противників вгадати назву пісні та її виконавця. У чоловічої команди є сильна перевага, адже на їхньому боці грає музикант Сергій Бабкін та справжній меломан Амадор Лопес. Але чи допоможе це виграти раунд? Дивись у Хто зверху? 2021.

За кілька сезонів шоу стало зрозуміло, що головний козир жіночої команди у музичній грі – Леся Нікітюк. Ведуча знається на всій сучасній українській та закордонній музиці, тому скласти їй конкуренцію буде складно. Чи зможе Леся Нікітюк вистояти одразу проти двох сильних суперників? Дізнаєшся просто зараз у шоу Хто зверху? 11 сезон 19 випуск від 30.12.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн випуск 19 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 19 Хто зверху? 11 сезон