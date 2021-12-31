Смотри онлайн новогодний выпуск шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на Новом канале! В четвертом музыкальном раунде под названием Кнопка игроки будут отгадывать праздничные новогодние хиты. В студии будет звучать «Новогодняя» песня Верки Сердючки, легендарная композиция шведской группы ABBA «Happy New Year», а также зажигательный хит группы Потап и Настя Каменских «Новый год».

В шоу Хто зверху? 2021 Леся Никитюк и Оля Полякова станцуют в паре под песню «Свят! Свят! Свят!». Хочешь увидеть, смогут ли девушки превзойти парней в музыкальном поединке? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон