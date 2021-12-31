Ты смотришь онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде участники превратятся в оленей Санта Клауса. Каждый из игроков наденет на голову гигантские рога, на которые другие члены его команды будут бросать рождественские венки. Победит та команда, которая забросит больше венков.

В шоу Хто зверху? 2021 первыми под раздачу попадут капитаны команд. Мужчины не жалея сил будут целиться Сергею Притуле прямиком в голову. Хочешь увидеть, как с заданием справятся девушки? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон