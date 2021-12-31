Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20 от 31.12.2021
31.12.2021

Участники превратились в оленей Санта Клауса. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 3

Ты смотришь онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! В третьем раунде участники превратятся в оленей Санта Клауса. Каждый из игроков наденет на голову гигантские рога, на которые другие члены его команды будут бросать рождественские венки. Победит та команда, которая забросит больше венков.

В шоу Хто зверху? 2021 первыми под раздачу попадут капитаны команд. Мужчины не жалея сил будут целиться Сергею Притуле прямиком в голову. Хочешь увидеть, как с заданием справятся девушки? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 4 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Участники превратились в оленей Санта Клауса. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 3
Кто слепят больше снеговиков? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 1
Евгений Сморигин спутал «счастье» с «шишкой». Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 2
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь