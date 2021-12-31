Ти дивишся онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 випуск від 31.12.2021 на сайті Нового каналу! У третьому раунді учасники перетворяться на оленів Санта Клауса. Кожен з гравців одягне на голову велетенські роги, на які інші члени його команди кидатимуть різдвяні віночки. Переможе та команда, яка закине більше віночків.

У шоу Хто зверху? 2021 першими під роздачу попадуть капітани команд. Чоловіки чимдуж цілитимуть Сергію Притулі прямісінько в голову. Хочеш побачити, як із завданням впораються дівчата? Дивись шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 20 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 4 раунд випуск 20 Хто зверху? 11 сезон