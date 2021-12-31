Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 20 від 31.12.2021
31.12.2021

Гравці в костюмах ялинок полюють на кульки суперників. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 20. Раунд 7

Дивись онлайн новорічний спецвипуск шоу Хто зверху? 11 сезон 20 випуск від 31.12.2021 на сайті Нового каналу! У сьомому раунді відбудеться повстання ялинок. Щоб перемогти в цьому раунді потрібно підстрибувати та лопати кульки суперників, які висять над головами.

У 7 раунді шоу Хто зверху? 2021 гравці одягнуться у костюми новорічних красунь, а на голову прицеплять верхівку з голкою, якою цілитимуться в кулі. Хочеш побачити, як учасники псуватимуть свято суперникам? Не пропусти цікавий передфінальний раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 20.

Дивитися онлайн випуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Гравці в костюмах ялинок полюють на кульки суперників. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 20. Раунд 7
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