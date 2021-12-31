Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 випуск від 31.12.2021 на сайті Нового каналу! У другому раунді Сергій Притула та Леся Нікітюк продемонструють найвищу артикуляційну майстерність. Гравці читатимуть по губах своїх капітанів слова на новорічну тематику.

У святковому випуску шоу Хто зверху? 2021 Євген Сморигін почує «унітаз» замість «грудень» і «щастя» замість «шишка». А Діма Євтушенко не впізнає слово «санки». Хочеш побачити, як із завданням впораються дівчата? Не пропусти веселий раунд – дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 20.

Дивитися онлайн випуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 3 раунд випуск 20 Хто зверху? 11 сезон