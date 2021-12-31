Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 20 від 31.12.2021
31.12.2021

Казкові ельфи шукають листівки з передбаченнями. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 20. Раунд 8

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 випуск від 31.12.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному конкурсі учасники перетворяться на казкових ельфів. Їхнє завдання – відкрити подарункові коробки, які лежать під ялинкою, та знайти в них листівки з передбаченнями. Усього заховано п’ять листівок, тому переможе та команда, яка знайде більше.

Новорічний спецвипуск шоу Хто зверху? 2021 подарує тобі святковий настрій та зарядить позитивними емоціями. Хочеш побачити, хто переможе в останній гендерній битві 2021 року? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 20 від 31.12.2021.

Дивитися онлайн випуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Казкові ельфи шукають листівки з передбаченнями. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 20. Раунд 8
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