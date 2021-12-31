Дивись онлайн новорічний випуск шоу Хто зверху? 11 сезон 20 випуск від 31.12.2021 на Новому каналі! У четвертому музичному раунді під назвою Кнопка гравці відгадуватимуть святкові новорічні хіти. У студії звучатиме «Новогодняя» пісня Верки Сердючки, легендарна композиція шведського гурту ABBA «Happy New Year», а також запальний хіт гурту Потап і Настя Каменських «Новый год».

У шоу Хто зверху? 2021 Леся Нікітюк і Оля Полякова станцюють у парі під пісню «Свят! Свят! Свят!». Хочеш побачити, чи зможуть дівчата перевершити хлопців у музичному поєдинку? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 20.

Дивитися онлайн випуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 5 раунд випуск 20 Хто зверху? 11 сезон