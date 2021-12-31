Дивись онлайн новорічний випуск шоу Хто зверху? 11 сезон 20 випуск від 31.12.2021 на сайті Нового каналу! У п’ятому раунді хлопці та дівчата традиційно поміняються світами. Під час гри команди Сергія Притули у студію прийде вісім дівчаток, які триматимуть у руках листи Діду Морозу. Завдання чоловіків – прочитати побажання дітей і вручити подарунок, який вони просять.

У шоу Хто зверху? 2021 у жінок буде ідентичне завдання. Тільки їм доведеться розібратися не в дівчачих іграшках, а в хлопчачих. Чи зможуть вони відрізнити фанко поп від оптімус прайм і монстр-трак від бластера. Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 20.

Дивитися онлайн випуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 6 раунд випуск 20 Хто зверху? 11 сезон