Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20 от 31.12.2021
31.12.2021

Сказочные эльфы ищут открытки с предсказаниями. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 8

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! В финальном конкурсе участники превратятся в сказочных эльфов. Их задача – открыть подарочные коробки, лежащие под елкой и найти в них открытки с предсказаниями. Всего спрятано пять листовок, поэтому победит та команда, которая найдет больше.

Новогодний спецвыпуск шоу Хто зверху? 2021 подарит тебе праздничное настроение и зарядит положительными эмоциями. Хочешь увидеть, кто победит в последнем гендерном сражении 2021 года? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20 от 31.12.2021.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Сказочные эльфы ищут открытки с предсказаниями. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 8
Кто слепят больше снеговиков? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 1
Евгений Сморигин спутал «счастье» с «шишкой». Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 2
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь