Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! В финальном конкурсе участники превратятся в сказочных эльфов. Их задача – открыть подарочные коробки, лежащие под елкой и найти в них открытки с предсказаниями. Всего спрятано пять листовок, поэтому победит та команда, которая найдет больше.

Новогодний спецвыпуск шоу Хто зверху? 2021 подарит тебе праздничное настроение и зарядит положительными эмоциями. Хочешь увидеть, кто победит в последнем гендерном сражении 2021 года? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20 от 31.12.2021.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон