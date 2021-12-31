Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! Во втором раунде Сергей Притула и Леся Никитюк продемонстрируют высшее артикуляционное мастерство. Игроки будут читать по губам своих капитанов слова на новогоднюю тематику.

В праздничном выпуске шоу Хто зверху? 2021 Евгений Сморигин услышит «унитаз» вместо «декабрь» и «счастье» вместо «шишка». А Дима Евтушенко не узнает слово «санки». Хочешь увидеть, как с задание справятся девушки? Не пропусти веселый раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон