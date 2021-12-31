Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20 от 31.12.2021
31.12.2021

Евгений Сморигин спутал «счастье» с «шишкой». Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 2

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 20 выпуск от 31.12.2021 на сайте Нового канала! Во втором раунде Сергей Притула и Леся Никитюк продемонстрируют высшее артикуляционное мастерство. Игроки будут читать по губам своих капитанов слова на новогоднюю тематику.

В праздничном выпуске шоу Хто зверху? 2021 Евгений Сморигин услышит «унитаз» вместо «декабрь» и «счастье» вместо «шишка». А Дима Евтушенко не узнает слово «санки». Хочешь увидеть, как с задание справятся девушки? Не пропусти веселый раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 20.

Смотреть онлайн выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 20 Хто зверху? 11 сезон

Евгений Сморигин спутал «счастье» с «шишкой». Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 2
Кто слепят больше снеговиков? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд 1
Участники превратились в оленей Санта Клауса. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 20. Раунд ...
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