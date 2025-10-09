Не конкурс, а справжня гімнастична вистава! На черзі сьомий раунд ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск, в якому учасники змагатимуться в кмітливості та зібраності. У представника команди є всього лише шістдесят секунд, щоб відповісти на якомога більше запитань капітана суперників, балансуючи при цьому на похилій скляній дошці.

Цього разу в шоу Хто зверху? 2025 скляну дошку точно підкорили! Гімнастка Ганна Різатдінова влаштувала феєричний виступ під час конкурсу, а за її грацією та кмітливістю спостерігати справжня насолода.

Чи вдалося представнику чоловіків Фімі Константиновському перевершити результат дівчат у цьому конкурсі?

Чи вдалося представнику чоловіків Фімі Константиновському перевершити результат дівчат у цьому конкурсі?

