Випуск 3. Раунд 1. Як хлопців підвели знання біології? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 2. Стільки слів ще ніхто не відгадував! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Я стрибаю: цього разу чоловікам було не солодко! Раунд 4. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 5. Наймиліший конкурс випуску. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 8. Любителям кішок приготуватися! Хто зверху? Сезон 14

09 жовтня

Не конкурс, а справжня гімнастична вистава! На черзі сьомий раунд ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск, в якому учасники змагатимуться в кмітливості та зібраності. У представника команди є всього лише шістдесят секунд, щоб відповісти на якомога більше запитань капітана суперників, балансуючи при цьому на похилій скляній дошці.

Цього разу в шоу Хто зверху? 2025 скляну дошку точно підкорили! Гімнастка Ганна Різатдінова влаштувала феєричний виступ під час конкурсу, а за її грацією та кмітливістю спостерігати справжня насолода.

  • Чи вдалося представнику чоловіків Фімі Константиновському перевершити результат дівчат у цьому конкурсі?

Дивись онлайн найкраще розважальне шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Хто зверху? 14 сезон 3 випуск: дивитися від 09.10.2025
