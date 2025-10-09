Дивіться також
Випуск 3. Раунд 1. Як хлопців підвели знання біології? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 2. Стільки слів ще ніхто не відгадував! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Я стрибаю: цього разу чоловікам було не солодко! Раунд 4. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 5. Наймиліший конкурс випуску. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 7. Такого скляна дошка ще не бачила! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 8. Любителям кішок приготуватися! Хто зверху? Сезон 14

09 жовтня

Ти просто не повіриш! Ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск дивує з перших хвилин, а емоції неймовірно зашкалюють. Сьогодні хлопці настільки розхвилювалися в конкурсі Руки-ноги, що забули базові знання з біології. А професія людини, що робить мейкап взагалі ввела їх у ступор. І це ще не все!

Учасники українського шоу Хто зверху? 2025 масово скаржаться на несправедливість. Невже найсправедливіший суддя Олександр Педан насправді підсуджує одній із команд? Як перші Дивоглядки сезону перетворяться на море сліз і скандал? Яка ексклюзивна ситуація відбудеться сьогодні вперше за 14 сезонів? Дивись онлайн найкраще розважальне українське шоу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Хто зверху? 14 сезон 3 випуск: дивитися від 09.10.2025
