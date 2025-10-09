Дивіться також
Випуск 3. Раунд 1. Як хлопців підвели знання біології? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 2. Стільки слів ще ніхто не відгадував! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 5. Наймиліший конкурс випуску. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 7. Такого скляна дошка ще не бачила! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 8. Любителям кішок приготуватися! Хто зверху? Сезон 14

09 жовтня

Конкурс, який може довести до розпачу! У четвертому раунді ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск учасники відгадуватимуть Хто я? За ширмою для кожної команди схований відомий персонаж, якого потрібно впізнати, задаючи навідні запитання. От тільки відповідь може бути тільки так або ні. На все про все лише шістдесят секунд. Але що робити, коли ти розгубився?

Учасникам чоловічої команди українського шоу Хто зверху? 2025 довелося попотіти, щоб виконати завдання. Тарас Тополя настільки розгубився від надлишку емоцій, що ледь не втратив дар мовлення. Представниця команди дівчат дуже впевнено розпочала змагання. Проте шістдесят секунд – надто довго, особливо коли ти так близько до перемоги, але правильних слів не знайдеш.

  • Кому сьогодні пощастить забрати бали в такій складній грі: хлопцям чи дівчатам?

Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Хто зверху? 14 сезон 3 випуск: дивитися від 09.10.2025
10 жовтня
09 жовтня
26 вересня
