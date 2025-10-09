Конкурс, який може довести до розпачу! У четвертому раунді ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск учасники відгадуватимуть Хто я? За ширмою для кожної команди схований відомий персонаж, якого потрібно впізнати, задаючи навідні запитання. От тільки відповідь може бути тільки так або ні. На все про все лише шістдесят секунд. Але що робити, коли ти розгубився?

Учасникам чоловічої команди українського шоу Хто зверху? 2025 довелося попотіти, щоб виконати завдання. Тарас Тополя настільки розгубився від надлишку емоцій, що ледь не втратив дар мовлення. Представниця команди дівчат дуже впевнено розпочала змагання. Проте шістдесят секунд – надто довго, особливо коли ти так близько до перемоги, але правильних слів не знайдеш.

Кому сьогодні пощастить забрати бали в такій складній грі: хлопцям чи дівчатам?

