Солодкий смак перемоги та нескінченні зловтішання! Дивись українське шоу Хто зверху? 14 сезон випуск 3, в якому музичний батл між учасниками вийде на новий рівень. Цього не очікувала навіть Леся! Сьогодні ти побачиш оновлений конкурс Кнопка, який несподівано поставить на коліна команду дівчат.

Як відомо, Леся Нікітюк обожнює музику та музичні конкурси Хто зверху? 2025. У цих випробуваннях чарівній ведучій немає рівних. Але гра та учасники змінюються, а результат конкурсу може бути дуже непередбачуваний.

Чому конкурс Кнопка перетворився на тріумф чоловіків?

Як до цього поставилася Леся Нікітюк?

І хто із зіркових учасників виявився шаленим меломаном?

Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

