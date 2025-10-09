Дивіться також
Дивіться також
Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 1. Як хлопців підвели знання біології? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 2. Стільки слів ще ніхто не відгадував! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Я стрибаю: цього разу чоловікам було не солодко! Раунд 4. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 5. Наймиліший конкурс випуску. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 7. Такого скляна дошка ще не бачила! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 8. Любителям кішок приготуватися! Хто зверху? Сезон 14

09 жовтня

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Солодкий смак перемоги та нескінченні зловтішання! Дивись українське шоу Хто зверху? 14 сезон випуск 3, в якому музичний батл між учасниками вийде на новий рівень. Цього не очікувала навіть Леся! Сьогодні ти побачиш оновлений конкурс Кнопка, який несподівано поставить на коліна команду дівчат.

Як відомо, Леся Нікітюк обожнює музику та музичні конкурси Хто зверху? 2025. У цих випробуваннях чарівній ведучій немає рівних. Але гра та учасники змінюються, а результат конкурсу може бути дуже непередбачуваний.

  • Чому конкурс Кнопка перетворився на тріумф чоловіків?

  • Як до цього поставилася Леся Нікітюк?

  • І хто із зіркових учасників виявився шаленим меломаном?

Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 4 раунд випуск 3 Хто зверху? 14 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 3 випуск: дивитися від 09.10.2025
Новини каналу
Новини каналу
Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Вино, сир та джакузі: Тарас Тополя – про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей

10 жовтня
Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

«Бартку з автографом продали за півтора мільйона»: зірка «Довбуша» – про благодійний аукціон

09 жовтня
Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

«Я б хотіла фіт тільки з нею»: з ким мріє попрацювати KOLA

26 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь