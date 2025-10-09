Дивіться також
Дивіться також
Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 1. Як хлопців підвели знання біології? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 2. Стільки слів ще ніхто не відгадував! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 3. Лесю Нікітюк вперше перемогли в музичному батлі! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Я стрибаю: цього разу чоловікам було не солодко! Раунд 4. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 5. Наймиліший конкурс випуску. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 7. Такого скляна дошка ще не бачила! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 3. Раунд 8. Любителям кішок приготуватися! Хто зверху? Сезон 14

09 жовтня

Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Ти готовий почути всю правду про зірок? У шостому раунді ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск учасники поділяться ексклюзивними історіями з власного життя. Проте лише частина розповідей виявиться правдою. Хто із зірок володіє шаленим даром переконання? І чи важко змусити колег повірити у будь-яку брехню?

Тараса Тополю переслідувала поліція, а Віталіна Біблів пише пісні на продаж. Невже таке справді могло статися? Ще більше неймовірних історій ти почуєш у Хто зверху? 2025.

  • Де правда, а де – суцільна вигадка?

  • Чи допоможе дівчатам розібратись у цьому славнозвісна жіноча інтуїція?

  • І хто краще бреше: чоловіки чи жінки?

Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і стань свідком феєричного батлу брехунів.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 7 раунд випуск 3 Хто зверху? 14 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 3 випуск: дивитися від 09.10.2025
Новини каналу
Новини каналу
Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

Вино, сир та джакузі: Тарас Тополя – про те, як зберігає стосунки після народження трьох дітей

10 жовтня
Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

«Бартку з автографом продали за півтора мільйона»: зірка «Довбуша» – про благодійний аукціон

09 жовтня
Випуск 3. Раунд 6. Про що пошкодувала Леся Нікітюк? Хто зверху? Сезон 14

«Я б хотіла фіт тільки з нею»: з ким мріє попрацювати KOLA

26 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь