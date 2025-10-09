Ти готовий почути всю правду про зірок? У шостому раунді ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск учасники поділяться ексклюзивними історіями з власного життя. Проте лише частина розповідей виявиться правдою. Хто із зірок володіє шаленим даром переконання? І чи важко змусити колег повірити у будь-яку брехню?

Тараса Тополю переслідувала поліція, а Віталіна Біблів пише пісні на продаж. Невже таке справді могло статися? Ще більше неймовірних історій ти почуєш у Хто зверху? 2025.

Де правда, а де – суцільна вигадка?

Чи допоможе дівчатам розібратись у цьому славнозвісна жіноча інтуїція?

І хто краще бреше: чоловіки чи жінки?

Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і стань свідком феєричного батлу брехунів.

