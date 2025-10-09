Цей сезон Хто зверху? 2025 сміливо можна назвати сезоном рекордів! У другому раунді шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 14 сезон 3 випуск зіркові учасники вчитимуться читати по губах. Правила залишаються ті самі: слухати в навушниках голосну музику та відгадувати слова, які промовляє капітан. Хто краще впорається з цим завданням: хлопці чи дівчата? І чому конукрс перетвориться на справжнє феєричне шоу на межі можливостей?

Ти будеш вражений, але сьогодні учасники Хто зверху? 2025 3 випуск знову побили рекорд шоу. Стільки слів ще ніхто не відгадував! Невже якійсь команді забули ввімкнути в навушниках музику? Чи хтось із зірок має надздібності, про які ми не знали? Дивись онлайн найкраще розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 3 випуск і стань свідком того, як твориться історія легендарного ігрового шоу країни.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 3 раунд випуск 3 Хто зверху? 14 сезон