Выпуск 3. Раунд 2. Столько слов еще никто не отгадывал! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 3. Раунд 1. Как мужчин подвели знания биологии? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 3. Раунд 3. Лесю Никитюк впервые победили в музыкальном баттле! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 3. Я прыгаю: на этот раз мужчинам пришлось несладко! Раунд 4. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 3. Раунд 5. Самый милый конкурс выпуска. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 3. Раунд 6. О чем пожалела Леся Никитюк? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 3. Раунд 7. Такой стеклянной доски еще не видели! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 3. Раунд 8. Любителям кошек приготовиться! Хто зверху? Сезон 14

09 октября

Этот сезон Хто зверху? 2025 смело можно назвать сезоном рекордов! Во втором раунде шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск звездные участники будут учиться читать по губам. Правила остаются прежними: слушать в наушниках громкую музыку и отгадывать слова, которые произносит капитан. Кто лучше справится с этой задачей: парни или девушки? И почему конкурс превратится в настоящее феерическое шоу на грани возможностей?

Ты будешь поражен, но сегодня участники Хто зверху? 2025 3 выпуск снова побили рекорд шоу. Столько слов еще никто не отгадывал! Неужели какой-то команде забыли включить в наушниках музыку? Или кто-то из звезд обладает сверхспособностями, о которых мы не знали? Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск и стань свидетелем того, как творится история легендарного игрового шоу страны.

Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск: смотреть от 09.10.2025
Новости проекта
Новости проекта
Вино, сыр и джакузи: Тарас Тополя – о том, как сохраняет отношения после рождения троих детей

10 октября
«Бартку с автографом продали за полтора миллиона»: звезда «Довбуша» – о благотворительном аукционе

09 октября
«Я бы хотела фит только с ней»: с кем мечтает поработать KOLA

26 сентября
