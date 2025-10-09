Этот сезон Хто зверху? 2025 смело можно назвать сезоном рекордов! Во втором раунде шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск звездные участники будут учиться читать по губам. Правила остаются прежними: слушать в наушниках громкую музыку и отгадывать слова, которые произносит капитан. Кто лучше справится с этой задачей: парни или девушки? И почему конкурс превратится в настоящее феерическое шоу на грани возможностей?

Ты будешь поражен, но сегодня участники Хто зверху? 2025 3 выпуск снова побили рекорд шоу. Столько слов еще никто не отгадывал! Неужели какой-то команде забыли включить в наушниках музыку? Или кто-то из звезд обладает сверхспособностями, о которых мы не знали? Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск и стань свидетелем того, как творится история легендарного игрового шоу страны.

