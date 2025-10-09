Не конкурс, а настоящее гимнастическое представление! На очереди седьмой раунд игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск, в котором участники будут соревноваться в сообразительности и собранности. У представителя команды есть всего лишь шестьдесят секунд, чтобы ответить на как можно больше вопросов капитана соперников, балансируя при этом на наклонной стеклянной доске.

На этот раз в шоу Хто зверху? 2025 стеклянную доску точно покорили! Гимнастка Анна Ризатдинова устроила феерическое выступление во время конкурса, а за ее грацией и сообразительностью наблюдать одно удовольствие.

Удалось ли представителю мужчин Фиме Константиновскому превзойти результат девушек в этом конкурсе?

Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон 3 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 8 раунд выпуск 3 Хто зверху? 14 сезон